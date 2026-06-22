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'Voormalig spionnenbaas Tulsi Gabbard liet zich jarenlang beleid influisteren door sekteleider'

Onderzoeksjournalistiek!

We schakelen over naar Amerika, waar gekte veel meer dan hier wordt gewaardeerd, gecultiveerd en zelfs gevierd. Schitterend spitwerk van de Washington Post, die op basis van 25 duizend documenten concludeert dat voormalig congreslid en ex-directeur van de nationale inlichtingendienst onder Trump Tulsi Gabbard zich jarenlang liet voorschrijven wat te vinden, doen en zeggen door een hindoeïstische sekteleider. Gabbard was ooit een Bernie Sanders-Democraat en is inmiddels een MAGA-Republikein, die onlangs dus afzwaaide als spionnenbons. Daarnaast is ze dus knettergek. Mooi moetleesspul hier.

Dit soort dingen

De (zeer overtuigende!) verdediging

Tags: tulsi gabbard, sekte, amerika
@Schots, scheef | 22-06-26 | 19:33 | 130 reacties

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