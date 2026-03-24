En dan gaan we verder met de Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten - of nemen de spanningen nu toch weer wat af? Donald Trump gaf zojuist namelijk een persconferentie in de Oval Office (althans, het ging even over Iran) en dat werd vanzelfsprekend weer een hoogst bijzondere show. Iran heeft Amerika een 'cadeau' gegeven al is niet duidelijk wat: "Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money." Belangrijker nog: zijn uitspraak dat de oorlog is gewonnen. "We literally have planes flying over Tehran." Het is alleen nog niet gewonnen omdat je dat leest bij fake news media, zoals... de New York Times. Welja! Ondertussen blijft Iran clustermunitie uitdelen aan Israël. Zojuist was er touchdown in Bnei Brak, waar alleen wat gewonden vielen, maar op deze manier kan het natuurlijk niet doorgaan voor de Israeli's. Enfin, u mag hier weer verder leuteren over de OORLOG. Nog wel!

Update 20:52 - Iets beweging: Iran zegt dat schepen die niet gelieerd zijn aan de VS of Israël de Straat van Hormuz mogen passeren. Dan maar hopen dat Panama erlangs mag he

Update 21:10 - Trump heeft een vijftienpuntenplan voor het einde van de oorlog en Israël vindt het best, zo melden Israëlische media