LIVEBLOG 49. Trump: 'De oorlog is gewonnen', Iran blijft Israël bestoken met clustermunitie
Comments in Liveblog 48 waren op, derhalve hier verder
En dan gaan we verder met de Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten - of nemen de spanningen nu toch weer wat af? Donald Trump gaf zojuist namelijk een persconferentie in de Oval Office (althans, het ging even over Iran) en dat werd vanzelfsprekend weer een hoogst bijzondere show. Iran heeft Amerika een 'cadeau' gegeven al is niet duidelijk wat: "Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money." Belangrijker nog: zijn uitspraak dat de oorlog is gewonnen. "We literally have planes flying over Tehran." Het is alleen nog niet gewonnen omdat je dat leest bij fake news media, zoals... de New York Times. Welja! Ondertussen blijft Iran clustermunitie uitdelen aan Israël. Zojuist was er touchdown in Bnei Brak, waar alleen wat gewonden vielen, maar op deze manier kan het natuurlijk niet doorgaan voor de Israeli's. Enfin, u mag hier weer verder leuteren over de OORLOG. Nog wel!
Update 20:52 - Iets beweging: Iran zegt dat schepen die niet gelieerd zijn aan de VS of Israël de Straat van Hormuz mogen passeren. Dan maar hopen dat Panama erlangs mag he
Update 21:10 - Trump heeft een vijftienpuntenplan voor het einde van de oorlog en Israël vindt het best, zo melden Israëlische media
President Trump: “You know, I don’t like to say this. We’ve won this war. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. We literally have planes flying over Tehran.” pic.twitter.com/wWbTdbcmcS— OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026
Cluster op beeld
One of the ballistic missiles launched by Iran at central Israel a short while ago carried a cluster bomb warhead, footage shows. pic.twitter.com/kaIdFcyKuj— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 24, 2026
Seven people were injured by Iran's latest ballistic missile attack on central Israel, during which a cluster bomb warhead spread bomblets in Bnei Brak and nearby cities.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 24, 2026
Magen David Adom says it treated a man aged 23 in moderate condition, after he was hit by shrapnel. Six… pic.twitter.com/xDplYVtp3C
