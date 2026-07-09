Van verkrachting beschuldigde Democratische senaatskandidaat met nazitattoo trekt zich terug uit race met hallucinant filmpje van 11 minuten
Perfect staaltje linkspopulisme
My name might be on the ballot right now, but that ballot line belongs to the people of Maine. pic.twitter.com/RKVyLU76tm— Graham Platner for Senate (@grahamformaine) July 9, 2026
Het zou natuurlijk kunnen hè, dat de vrouw die Graham Platner ervan beschuldigd haar in 2021 te hebben verkracht al wist dat hij later de politiek in zou gaan en dus haar nieuwe vriend, een gewone vriend en haar therapeut vast in vertrouwen nam om wat valse beschuldigingen de wereld in te slingeren, maar Platner wist toen zelf nog helemaal niet dat hij zich ooit verkiesbaar zou stellen, dus die kans is klein. Bovendien meldden zich inmiddels meerdere vrouwen die ooit met hem gedatet hebben, en de beschuldigingen waarachtig achten. Dat weerhoudt Platner er niet van eerst met die indrukwekkende zeehonden-snor van hem een konijnenhol in te duiken, en vervolgens in ruim elf minuten verslag te doen van wat hij daar aantreft. Het establishment wil hem kaltstellen, het is allemaal één groot complot, het echte slachtoffer is Graham Platner, en daarmee het volk, dat vanzelfsprekend op Graham Platner zou stemmen. Ze zitten achter u aan, Graham Platner stond alleen maar in de weg!
Steun uit (on?)verwachte hoek
Trump on Platner Allegations: It’s really a question of whether or not you believe the woman. A lot of people say big falsehoods. pic.twitter.com/LEqfFoMWOu— Acyn (@Acyn) July 9, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Amerikaanse Democratische senaatskandidaat met nazitattoo brak in bij ex-scharrel, verkrachtte haar'
Weigerde zich terug te trekken uit een vrouw, weigert zich (vooralsnog) terug te trekken uit de race
Liveblog oorlog Iran. 'Iran bevriest diplomatieke kanalen' na dreigement Trump
Dit is Liveblog 71 - nummer 70 over de oorlog in het Midden-Oosten las u hier
Het is echt extreem sneu en armzalig dat het bij het Nederlands elftal ook over 'Trump' gaat
VRAAG ER DAN OOK NIET NAAR djiezus kraist
LIVEBLOG 49. Trump: 'De oorlog is gewonnen', Iran blijft Israël bestoken met clustermunitie
Comments in Liveblog 48 waren op, derhalve hier verder
LIVEBLOG 47. Trump: 'Komende vijf dagen geen aanvallen op energiecentrales Iran'
Zelfde kop als Liveblog 46 maar dat komt door het gewicht