Het zou natuurlijk kunnen hè, dat de vrouw die Graham Platner ervan beschuldigd haar in 2021 te hebben verkracht al wist dat hij later de politiek in zou gaan en dus haar nieuwe vriend, een gewone vriend en haar therapeut vast in vertrouwen nam om wat valse beschuldigingen de wereld in te slingeren, maar Platner wist toen zelf nog helemaal niet dat hij zich ooit verkiesbaar zou stellen, dus die kans is klein. Bovendien meldden zich inmiddels meerdere vrouwen die ooit met hem gedatet hebben, en de beschuldigingen waarachtig achten. Dat weerhoudt Platner er niet van eerst met die indrukwekkende zeehonden-snor van hem een konijnenhol in te duiken, en vervolgens in ruim elf minuten verslag te doen van wat hij daar aantreft. Het establishment wil hem kaltstellen, het is allemaal één groot complot, het echte slachtoffer is Graham Platner, en daarmee het volk, dat vanzelfsprekend op Graham Platner zou stemmen. Ze zitten achter u aan, Graham Platner stond alleen maar in de weg!