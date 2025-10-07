Het kwaad kent gradaties en helemaal aan de uiterste ring huist Mohammed B. ((waarschijnlijk) niet Bouyeri), die als nachtbroeder werkte bij een verslavingskliniek en van die gelegenheid gebruik maakte om een afkickende vrouw te verkrachten. Zo iemand zit natuurlijk niet op de gesloten afdeling van een junkencommune omdat het allemaal crescendo gaat en is dus kwetsbaar met een grote K (zie ook: Kolerelijer). Scheelt Mohammed niets, die begint met onschuldig geflirt als "Ik zou je op de keukentafel willen pakken" en voegt vervolgens bij gebrek aan keukentafel en gebrek aan willen de daad bij het woord in de gemeenschappelijke huiskamer. "De vrouw zou hevig hebben gebloed en liet sporen achter op een bank. De volgende dag is de wond aan haar geslachtsdeel gehecht in het ziekenhuis. 'Ik was compleet in paniek. Het was verschrikkelijk, dagelijks voel ik nog het litteken', verklaart ze." Hee maar is het misschien een idee om de ene Mohammed B. net zo lang op te sluiten als de andere Mohammed B.?