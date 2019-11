Dit weekend beginnen alle voetbalwedstrijden met een minuut stilte voor de geloofwaardigheid van Auke Kok, biograaf van Johan Cruijff en wereldrecordhouder Vaakst Reclame Maken Voor Hetzelfde Boek In DWDD. Auke Kok twijfelt eraan of Johan Cruijff een miljoen euro per jaar kreeg van zijn eigen foundation. Daarom heeft Auke Kok in zijn boek opgeschreven dat Johan Cruijff een miljoen euro per jaar kreeg van zijn eigen foundation en heeft Auke Kok aan tafel bij DWDD (sowieso, altijd uitkijken daar) verteld dat Johan Cruijff een miljoen euro per jaar kreeg van zijn eigen foundation. Verder heeft Auke Kok ontdekt dat Johan Cruijff weleens vreemdging, maar ontdekken dat een profvoetballer weleens vreemdging is toch een beetje hetzelfde als ontdekken dat ze op de meeste velden een middenstip hebben. Gelukkig gaat Auke het allemaal in orde maken: "Ik vind het naar en vervelend en dit was niet de bedoeling. Als ik aan de rechtzetting kan bijdragen zal ik dat zeker doen." Dat is de rechter met Auke Kok eens, dus moet er een niet makkelijk uitwapperbaar inlegvel komen. Maar da's logisch.