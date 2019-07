Nieuw hoofdstuk in de Kurhaus pijpsoap met hoofdrolspelers Jelle Brandt Corstius en Gijs van Dam. Van Dam heeft namelijk zeg maar best wel een dikke overwinning in de rechtszaal behaald: het OM moet Brandt Corstius gaan vervolgen wegens smaad. Niet zo gek, want Van Dam zijn leven is door de beschuldigingen helemaal kapotgemaakt. De Francisco van Jole Award slechtste smoes sinds 'ik handelde in xtc-pillen als voorbereiding op mijn nieuwe theaterrol' kan in ieder geval ook weer worden uitgereikt: "Brandt Corstius heeft zich erop beroepen dat hij zijn uitlatingen heeft gedaan in het kader van de #MeToo-discussie en daarom niet vervolgd zou moeten worden." Wij zouden zeggen: juist het feit dat hij zich relatief veilig verscholen heeft achter een mediahype die ervoor zorgde dat iedere kritische journalist Matthijs van Nieuwkerk zonder enig weerwoord door niets of niemand ondersteunde beschuldigingen voor een miljoenenpubliek liet herhalen zou het méér strafbaar moeten maken als die beschuldigingen onzin blijken te zijn. Maar hee. Wij zijn het OM niet. Laat de rechter er eerst maar eens goed naar kijken. En voor alle Geloof Slachtoffers Schreeuwers op de Grachtengordel hebben we nog wel een leestip.

UPDATE: Verklaring advocaat Jelle BC HIERRR.