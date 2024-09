De mest raakt nu de ventilator in de coalitie. Gisteren deed Pieter Omztigt een tijdelijke stap terug, en zojuist heeft Caroline van der Plas gezegd dat ze gaat aftreden als er gedwongen krimp van de veestapel komt. Wij zijn geen staatsrechtgeleerden maar: dit voelt een beetje raar. Als Van der Plas namelijk echt tegen gedwongen krimp van de veestapel is, dan kan ze als dat toch gebeurt gewoon het vertrouwen opzeggen in BBB-minister Wiersma, in plaats van zelf aftreden opstappen. Of gaat ze na haar aftreden opstappen meteen een nieuwe partij oprichten die heel erg, maar dan echt super-erg tegen het inkrimpen van de veestapel is? Een soort Boeren Boeren Beweging? Hoe dan ook, fractievoorzitters die dreigen met hun eigen aftreden opstappen, kennelijk is dit nu hoe het werkt met een extraparlementair kabinet. Ingewikkeld hoor!

UPDATE: Hierrr video van Van der Plas waarin ze lijkt uit te leggen dat beleid Wiersma geen gedwongen krimp is

UPDATE: De T. heeft langere quote: "Voor Van der Plas is vooral van belang dat er komende jaren geen ’gedwongen’ krimp wordt toegepast, maar boeren bijvoorbeeld vrijwillig kunnen stoppen. „Wij zijn tegen gedwongen krimp. Daar zal ik tot het einde toe strijden”, aldus Van der Plas. Mocht er toch dwang worden toegepast, gooit zij in het parlement de handdoek in de ring. „Dan ben ik weg. Dan zal ik hier niet meer zijn. Daar ben ik zó mordicus tegen... Misschien denken mensen in Brussel nu: een mooi moment om Van der Plas weg te krijgen, maar dat zou ik ze niet aanraden. Ik zal daar keihard tegen vechten. Dus: geen gedwongen krimp, geen gedwongen onteigening op basis van stikstof.” Een dure belofte? „Tja. Ik kan daar niet mee leven. Dan ga ik andere dingen die doen die goed zijn voor de sector.”" Hier zegt Van der Plas dus echt dat ze bij onacceptabel beleid zelf opstapt, in plaats van dreigen haar minister naar huis te sturen.

UPDATE: Van der Plas zegt nu dat ze zelf helemaal niet kan aftreden, maar ze kan wel opstappen. Wij passen dit topic aan aan deze nieuwe extraparlementaire realiteit