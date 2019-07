Het is altijd nog erger dan je denkt. Het is altijd nog erger dan ze toegeven. En gelukkig komt het nu boven tafel. Het kinderopvantoeslagschandaal is nog veel groter dan staatssecretaris Snel (D66) tot dusver aan de Kamer heeft gemeld. Er zijn nog meer ouders door de Belastingdienst op onrechtmatige wijze aangepakt zonder dat ze gefraudeerd hebben. Dat zeggen wij niet, dat zegt de Belastingdienst zelf.

En dat zegt de Belastingdienst niet geheel toevallig opeens afgelopen vrijdag, een dag na het debat waarin staatssecretaris Snel beweerde dat hij geen idee had of er nog meer mensen waren genaaid door de etnisch profilerende Belastingdienst. Dat had hij dus wel. Gisteren werden in een zaak tegen een jonge Rotterdamse moeder opeens excuses gemaakt en gaf de Belastingdienst voor het eerst openlijk toe 'onrechtmatig' gehandeld te hebben. Hoe toevallig.

En deze zaak staat niet alleen. Het gaat vermoedelijk om duizenden ouders. Gruwelijk detail uit gruwelijke Pieter Klein-column: "Er is een eigenaresse van een gastouderbureau die er ná onze publicaties erachter kwam dat zij een project was van de overheid. Vijf jaar na dato. Een CAF-zaak. De ouders die in eerste aanleg werden aangepakt hadden allemaal een migratie-achtergrond. Een van die mensen pleegde zelfmoord, nadat de Belastingdienst tienduizenden euro’s terugvorderde." Maar Menno Snel, die heeft zijn baantje nog.