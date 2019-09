Een nieuwe dag, een nieuw rotverhaal over de smerige cover-up van de smerige zaak van de Belastingdienst die honderden ouders en ten minste één gastouderbureau op een ranzige manier kapot heeft gemaakt. Leerden we gisteren dat dit alles in opdracht van de ambtelijke top is gebeurd, vandaag blijkt de Staat in de civiele zaak tegen gastouderbureau Dadim glashard heeft lopen liegen. Fun fact: de uitspraak in deze zaak is door de Volkskrant gebruikt om ondernemer van kleur Ahmet Gökçe te belasteren. De Staat beschikte over allerlei stukken die niet werden vrijgegeven, en liet de landsadvocaat liegen over die beschikbaarheid. Details & pdf's in de column van Pieter Klein. Grrrrrr. Extra fun fact: de DG van de Belastingdienst geeft 9 oktober as. een lezing. Onderwerp: 'De val van bewindspersonen'.





DRAADJE

Leest u even mee?