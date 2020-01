Jaap Uijlenbroek wordt weggestuurd als topman bij de Belastingdienst als gevolg van de toeslagenaffaire. Hij moet nu zijn volledige salaris over de afgelopen drie jaar terugstorten met rente. Daarbovenop krijgt hij een boete van 750.000 euro die hij onmiddellijk moet betalen. Hij kan niet tegen deze maatregel in bezwaar gaan, en als hij naar de rechter stapt, stuurt het ministerie van Financiën de landsadvocaat op hem af. De Staat blijft jarenlang tegen hem procederen alsof hij een fraudeur is die de kas van de daklozenkrant heeft leeggeroofd. Iedereen die hij probeert te bellen over deze behandeling is in gesprek. Alle bewijsstukken worden zwartgelakt. Hij wordt topambtenaar bij de gemeente Den Haag.

Ondertussen