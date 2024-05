Schuld voelen en schuld hebben zijn niet hetzelfde en daar hoor je Tanja Traag dus nooit over. Maar goed, jongeren in de schulden wegens zorgpremies, nog zo'n visitekaartje voor privatisering. "Deurwaarders zien steeds meer jongeren met schulden. Een van de belangrijkste oorzaken is betaalachterstanden bij de zorgverzekering, blijkt uit een rondgang van de NOS. (...) Flanderijn, een van de grootste gerechtsdeurwaarders van het land, heeft op dit moment zo'n 45.000 jongeren met betalingsachterstanden in het bestand." En dan stijgt dat aantal ook nog eens met zo'n 2% per jaar.

Tuurlijk, daarvoor is de zorgtoeslag opgetuigd, maar uit een Nibud-onderzoek onder mbo-studenten 2021 bleek dat zijn massaal "geld mislopen omdat ze niet op de hoogte zijn dat ze daarvan gebruik kunnen maken. Ook Flanderijn hoort vaak van jongeren dat zij geen zorgtoeslag hebben aangevraagd. "Ze zijn bang dat ze het geld later moeten terugbetalen."

En als je dan in zo'n zorgschuldtraject terecht komt beland je bij overheidsinstantie CAK, waaraan jongeren "een hogere zorgpremie moeten betalen. "Dit willen we juist voorkomen, omdat mensen zo nog verder in de problemen raken", zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis."

Kortom, je kunt niet winnen, behalve door te verliezen. Of door te stoppen jong te zijn. Maar zoals Balkenende zei: "Je bent pas oud als je niet meer leert". Dus de enige weg uit de schulden is te stoppen met leren.