Legendarische films wel. Maar Wiki-mods lieten er vanochtend geen gras over groeien: "Herschel Alan Weingrod (born 30 October 1947) is an American screenwriter and paedophile.", al is dat inmiddels weer verwijderd.

Overigens niets zo verdacht als 'pedojagers' en al helemaal niet als ze een daadwerkelijk 15-jarig meisje inzetten. Maar Weingrod is ook geen lieverdje!

Zoals in de bovenstaande montage in het begin blijkt wist hij van te voren al dat ze 15 jaar oud is. Dat heeft ze in de chat meerdere keren expliciet gezegd, ondanks dat op 'haar' datingprofiel de leeftijd 23 vermeld stond. Ook zegt het meisje na afloop hier op 0:22 dat hij haar ongepast aangeraakt heeft: "He grabbed my ass and touched my thigh and everything like that."

Het nieuws moet de Amerikaanse media op moment van schrijven nog bereiken. Het 'team' wist tijdens het opnemen van de video trouwens helemaal niet "Boris" eigenlijk een bekendheid was, daar werden ze later pas op gewezen.