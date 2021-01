Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren in het kader van de zogeheten kinderopvangtoeslagaffaire. Na een zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden komt het OM niet tot een strafrechtelijke verdenking. HO WACHT STOP. "Zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden"? Wat weet het Openbaar Ministerie dat de Pieters Omtzigt & Klein niet weten? Welke rapporten heeft het OM van MinPres gekregen waar Renske Leijten (volgende week in CNB!) nog op wacht, die nu bovendien via de media de reactie van D66-stas Van Huffelpuf moet vernemen? Zit hier echt helemaal niets in waar ze aanknopingspunten voor vervolging in kunnen vinden?

"De feiten en de omstandigheden" zijn nog helemaal niet volledig bekend. Er hangen nog meineedzwaarden boven hoge belastingambtenaren én de premier zelve. Er zijn nog mails vol "zwartjes" en dan hebben we het een keer niet over de middelvingerkleurige wobstift van Wopke's ministerie. Er bestaat nog een verdwenen Memo Dat Alles Zag uit 2017, hebben de beftoga's van het bestuur zich daarop kunnen baseren en zo ja waarom Omtzigt en Leijten dan niet? Of mogen we het OM gewoon benoemen voor waar we het al jaren van verdenken: ambtelijk, bestuurlijk en juridisch tot op het bot corrupt?

Artikel 12 dan maar. Alles moet moeizaam in dit dossier...