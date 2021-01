Kijk dat we man en paard benoemen lijkt me niet meer dan duidelijk, maar het kan wel in normale bewoording, dat lijkt me wel het minste wat we kunnen verwachten van ons personeel bij de overheid. (Wij betalen immers nog steeds het salaris als belastingvee zijnde.)

Wat dan weer wel nog steeds goed uitgezocht en aangewezen moet blijven worden zijn de verdachte zaken.

Ik ken dan wel weer een voorbeeld van mensen die slachtoffer zijn geworden door de toeslagenaffaire waarvan één werkt, de andere al jaren voor he huishouden schijnt te zorgen en die ook gewoon een toeslag voor kinderopvang kregen. En dan is het raar dat die toeslagen op een bepaald moment worden terug gevorderd en nu komen ze alsnog in aanmerking voor een schadeloosstelling?

Of zoals u al aangeeft, complete families in een sociale huurwoning, allen voorzien van een uitkering, Pa ooit in de WAO en nu via gemeente een sociale dienstuitkering zonder verplichtingen vanwege een bestuurlijke bezuiniging, moeder een WGA uitkering en onderweg naar een IVA, 3 kinderen met een WAJONG... Huurtoeslag, zorgtoeslag, netto inkomen voor vaders is zo'n 3500 euro per maand want de jongens wonen allemaal nog thuis en die WAJONG is voor vader. De kinderen klussen dan wel weer bij op straat, iets met plantjes en scooters...