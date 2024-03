Mooi nieuws over Insayno (rapper), van wie we al een tijdje niks meer hadden gehoord nadat hij opeens werd ontslagen als stadsdichter van Haarlem toen bekend was geworden dat hij de holocaust bagatelliseerde en complottheorieën verspreidde over 9/11 en Bataclan ("Geen bloed, geen lichamen", dat werk). Hij heeft een nieuw album (op de foto met Brainpower, die eigenlijk Gerrit-Jan Mulder heet) uit en is weer aan het optreden!

Sterker nog, morgen staat hij op de Dam, tijdens de demonstratie in het kader van de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie van het 21 maart Comité. Hopelijk loopt hij ook vooraan in de mars naar de Dokwerker en kan iemand (Tofik Dibi ofzo) hem uitleggen wat dat beeldje eigenlijk betekent. Ook is er nog een toespraak van VU-onderzoeker Sara Rachdan, die bekend werd met haar bijzondere mening over 7 oktober en haar optreden naast Gretha Thunberg. Uiteraard is het algemeen bestuur van de FNV (deed in 2018 nog moeilijk) op deze belangrijke bijeenkomst vertegenwoordigd. Jammer dat het morgen regent, maar anders waren we erbij hoor. Wij zijn namelijk ook ontzettend tegen racisme en discriminatie. Echt waar!