Mooi nieuws voor iedereen die wordt gediscrimineerd. U hebt geen column in de Volkskrant meer nodig, u kunt gewoon 0800-0880 bellen. Dat is een nieuw nummer, het is nog gratis ook, en dan neemt er iemand de telefoon op en die zorgt ervoor dat uw klacht in de statistieken terechtkomt. En daar komt dan weer een NU.nl-bericht over, en dan stopt het vanzelf en dan is er geen discriminatie meer. Had Nelson Mandela maar een 0800-nummer gehad, dan had ie helemaal niet naar Robbeneiland gehoeven!