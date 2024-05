Hee, daar heb je dat samenwerkingsverband van 200 moskeeën dat zo enorm succesvol aan de reputatie van moslims in Nederland aan het werken is weer. "Meer dan tweehonderd moskeeën, verenigd in het regionale samenwerkingsverband K7, doen een oproep aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om in haar toespraak op de Dam op 4 mei het geweld in Gaza te benoemen." Want geen beter moment om lekker boos te zijn op Israël dan de dag waarop zeg maar de bestaansreden van de staat Israël centraal (de systematische moord op zes miljoen joden in Europa, red.) staat. "“Het is nu dat er een oorlog wordt gevoerd tegen de Palestijnse bevolking”, zo meldt K7 in een statement. “Het is nu dat er vele duizenden kinderen sterven door de honger en het is nu dat de verantwoordelijke leiders wegkomen met hun misdaden. Wij vragen de burgemeester van Amsterdam daarom de link te leggen tussen toen en nu.”" Nou dat kunnen wij wel even doen hoor, K7: toen hadden veel mensen een hekel aan Joden. En nu ook. Gelukkig gaat Halsema niet zwichten, toch??? "Eerder liet de burgemeester al weten de oorlog in Israël en Gaza niet te zullen noemen in haar speech op de Dam."

OVERIGENS: GeenStijl eist dat Halsema 3 x EUROPAPA roept tijdens toespraak