Tja. Als statistisch gezien bij een tweede nationaliteit fraude heel veel vaker voorkomt, waarom deze variabele niet gebruiken? We kunnen elk tienjarig meisje in Nederland dat honderdste generatie hier woont gaan onderzoeken op salafisme, maar nuttiger is als je andere groepen onderzoekt.

Doet me denken aan zo’n islamist op de voorpagina van de Volkskrant naar aanleiding van strengere controles op Schiphol dood terrorisme. Was hij heel boos over want stigmatiserend en zo. Ik dacht ‘ja no shit, het zijn niet de omroep Max-leden die zichzelf willen opblazen’.