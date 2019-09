Landgenoten, het is met gepaste trots en zonder enige bescheidenheid dat wij een nieuwe topicreeks aankondigen op GeenStijl, te weten 'UWV: Kroniek van een faalfabriek'. Als u deze website de afgelopen jaren heeft gelezen, dan weet u dat het op ICT-gebied bij het UWV een grote soepzooi is. Als u deze website de afgelopen jaren nog beter heeft gelezen, dan bent u in de UWV-topics regelmatig de naam van criticaster René Veldwijk tegengekomen. Database doctor René heeft met zijn ICT-bedrijf Ockham van binnenuit meegemaakt hoe het UWV werkt, en gaat daar voor ons een uitgebreid digitaal boekje over opendoen.

Speciaal voor alle Kamerleden die willen weten waarom het toch zo vaak misgaat bij uitvoeringsorganisaties van de overheid, en speciaal voor alle belastingbetalers die willen weten waar ze eigenlijk belasting voor betalen, duikt René in de (recente) ICT-geschiedenis van het UWV. Want van alles wat er vandaag misgaat bij het UWV is direct terug te voeren op de 'schitterende ongelukken' op ICT-gebied in de jaren ‘00. In deze serie gaat René van binnenuit laten zien hoe het UWV werkt en dat wat van buitenaf op domheid en falen lijkt, voor de organisatie en de UWV’ers persoonlijk juist goed uitpakt. En dat alles zonder complottheorieën en met heel veel Darwin.

Na de breek een introductie door René, metinclusief een handig nazoekbaar en iedere week geüpdateerd personenregister.

Het UWV feitenfeuilleton vertelt het verhaal van hoe UWV omgaat met ICT, bezien door mijn ogen. Het UWV is berucht om zijn niet werkende systemen en mislukkende ICT projecten. Hoe UWV rolt en hoe logisch alles wat er gebeurt eigenlijk is, wordt in dit feuilleton in detail beschreven.

Het feuilleton is tegelijk subjectief en feitelijk. Wat u leest is echt gebeurd en door mijzelf waargenomen of uit de eerste hand verkregen. Ik ga niet speculeren over wat er gebeurt in de bestuurskamers van het UWV of over wat de minister denkt. Als u straks leest over bordeelbezoek in Bangalore, de afkoop door UWV van Capgemini of hoe IBM UWV het mes op de keel zet dan is duidelijk wat de status van die beweringen is en waarom ze relevant zijn om te begrijpen wat er bij UWV gebeurt. Wat ik opschrijf is bewijsbaar, relevant en is soms nog leuk ook. En gelukkig is er ook nog eens een overvloed aan bewijsstukken, ook publieke.

Behalve de lezer interessant leesvoer voor te schotelen wil ik duidelijk maken hoe grote overheidsorganisaties en hun bestuurders in Nederland te werk gaan. De meeste mensen – ook Kamerleden – begrijpen nauwelijks hoe de ambtelijke hazen lopen. Ze lezen voortdurend over dingen die in de soep lopen en reageren dan boos, verontwaardigd of berustend. Als het over ICT gaat wordt ook vaak beweerd dat ambtenaren niet slim genoeg zijn. Niets is minder waar. Dit feitenfeuilleton laat zien hoe overheidsorganisaties als het UWV er van profiteren wanneer er zaken in het honderd lopen. UWV is daarin kampioen maar beslist niet uniek. Denk bijvoorbeeld ook aan de Belastingdienst, de SVB, de NVWA, het CBR, de Politie, Defensie, DUO, de KvK, de Gemeenten, en…zo…voorts.

Dat het bij het falen zo vaak over 'computers' gaat is ook geen toeval. ICT is met name bij de overheid schrikbarend duur. Bij elk groot ICT-project komt er extra geld uit Den Haag en stelt niemand vragen als het misloopt, want ICT is zóóó moeilijk. In werkelijkheid is wat er mis gaat vaak niet eens ICT en moeilijk te begrijpen is het al evenmin.

Het gaat mij er dus om te laten zien hoe de 'ICT faalindustrie' bij de overheid werkt en niet om UWV of individuele personen aan de schandpaal te nagelen. Er zijn in dit verhaal een handvol helden en schurken, maar de meeste betrokkenen zijn weinig meer dan pionnen op een schaakbord waarvan ze vaak zelf de spelregels niet kennen. Vandaar dat niet van iedereen de volledige naam wordt gepubliceerd.

Dit UWV-feuilleton gaat uit een flink aantal afleveringen bestaan en beschrijft een complexe organisatie. Een lijst met afleveringen en namenregister biedt hopelijk houvast.

René Veldwijk

Personen

Hans Tromp: In 2007 manager van de afdeling UWV Gegevens Services (UGS) en verantwoordelijk voor het leveren van gegevens uit de polisadministratie aan afnemers.

Cees B.: ZZP’er die tussen 2003 en 2007 als projectleider een centrale rol vervulde bij ontwerp en aanbesteding van het polisadministratie systeem en na oplevering bij UWV het beheer van de ervan feitelijk aanstuurde.

Afleveringen

1. Redden wat er te redden valt (8 Maart 2007) Gesprek met Hans Tromp van UWV. Uitleg door Tromp dat er een ramp op komst is en verzoek om te hulp te schieten.