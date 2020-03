Hoe vaak moet ik dit nog schrijven?



Dit is allemaal voortvloeisel uit de fraudewet. De fraudewet beschrijft dat het minste of geringste fraude is, dat nauwelijks bewezen hoeft te worden, zodat alles over de gehele periode moet worden teruggevorderd.



Doordat de overheid / de (uitvoerende) ambtenaren door deze wet niet tot nauwelijks kunnen worden teruggefloten krijgt men deze schandelijke excessen.

Zelfs het voorliegen van de rechter door de ambtenaren wordt niet eens bestraft omdat er kennelijk geen sprake is van een strafbaar feit.

Deze excessen komen niet uit de lucht vallen want daarvoor zijn een aantal sociaal psychologische experimenten gedaan. Het meest toepasbare op de toeslagen affaire is het gevangenisexperiment van de sociaal psycholoog Zimbardo. nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevang... . Wat doet macht met mensen? Gebleken is niet veel moois. Wat doet macht met belasting/ toeslagen ambtenaren? Niet veel goeds zo is gebleken.



Het gevangenisexperiment zou een dag of 7 duren. Het is met 5 dagen al afgebroken omdat de honden er geen brood van lusten wat er plaatsvond.



Zolang deze achterlijke fraudewet van kracht blijft, zolang de overheid zich niet terug laat fluiten, is alle ophef door politici puur en alleen voor de Bühne hetgeen een grote schande is en het volk zal er zoals gewoonlijk wel in de krokodillentranen weer intrappen.