Rutte, Rutter, Ruttest of de grote Verassching van Nederland. Lood om oud ijzer en business as usual dus. Elke stem op het Kartel, GL, PvdA, D66, VVD, CDA, CU of wat dan ook, is gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Een stukje meer naar linkslinks, middenlinks of rechtslinks, het blijft dezelfde "links-gematigde" (begrip van Teletekst voor een bestuur zonder FvD) koers voor meer overheid. Spookrijden op de weg van het gezond verstand.

Meer slechte immigratie, regel- en bemoeizucht, meer EU, meer verheffen van Milieu en Klimaat tot de nieuwe Calvinistische vreugde- en mensenhatende religie. Meer sneue deugdoenerij, meer schaamte aanpraten voor het feit dat je leeft of ook maar ergens plezier van hebt, terwijl er ergens een zeehondje sterft, waarschijnlijk door een ijsbeer waar we ook meer, meer van moeten hebben, of een grootogig weesje met zijn ouders op weg is naar ons Land van Melk en Uitkering.

Uw auto moet weg, om te beginnen onbetaalbaar duur elektrisch zodat alleen de elite nog kan rondrijden op de lege wegen dankzij het feit dat het Veevolk mooi in de trein en trams gepropt zit, elkaar aanstekend. U moet in een zo klein mogelijk flatje gaan wonen in een overvolle mensenhoop van een stad. Want gedweeë varkentjes mogen niet, maar protesterende mensen móeten in een flat. Zeventien miljoen Nederlandse mensen met noden en wensen, maar plantjes, diertjes, immigranten en megalomane ambities van Brussel hebben voorrang. Logisch toch?

Maar ik stem weer FvD. Lekker puh...