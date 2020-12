Terwijl iedereen en gezinsman z'n kerstkalkoen staat vol te proppen of zijn rechtstaatschending sneeuwvrij staat te vegen, is Pieter Omtzigt nog gewoon op exercitie naar het CAF-schandaal. Woensdagavond laat heeft hij nog een lijstje Kamervragen ingediend, want Er Klopt Iets Niet.

Al in maart 2017 (toen Asscher nog minister was) is er een memo opgesteld door Belastingambtenaar Sandra Palmen, waarin gesproken wordt van "laakbaar" handelen door de Belastingdienst. Dat memo "verdween" daarna. Niet één keer, maar herhaaldelijk. Het dook bijvoorbeeld in juni 2019 nog op bij een overleg van Belastingmensen, maar verdween daarna net zo snel weer. Het kwam in dit onderzoek pas boven water omdat Omtzigt het opdook en opvroeg, niet omdat de commissie er naar vroeg.

Tijdens de parlementaire verhoren kwam het memo-Palmen wel ter sprake. Jaap Uijlenbroek, toenmalig Directeur-Generaal van de Belastingdienst (in januari vriendelijk buiten gegooid), is op 20 november ondervraagd door de commissie. Tijdens zijn verhoor komt de Palmen-memo NEGENTIEN keer ter sprake, maar Uijlenbroek doet net alsof hij alleen van dat memo gehoord heeft via de media (zie fragmentje hierboven). Dat vinden we lastig te geloven. We denken dat de heer Uijlenbroek meineed heeft gepleegd door te liegen tegen de commissie.

De heer Omtzigt vraagt in zijn 26 Kamervragen aan Alexandra van Huffelen namelijk met beangstigende precisie naar het hoe, waarom, wanneer & wie van deze memo. Of de staatssecretaris daar even een tijdlijn en een reconstructie van wil maken. Want Donner (CDA) heeft Rutte en Hoekstra nog geholpen met het wegpoetsen van de wandaden, in zijn functie als gecorrumpeerde baas van de Raad van State. Maar Omtzigt (CDA) trekt het vuil terug in het daglicht. Dit wordt geen witgewassen kerst voor Mark Rutte. Interessante bonusvraag: wordt het lijsttrekkerschap van Wopke Hoekstra nog korter dan dat van Hugo de Jonge?

