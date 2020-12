Alles waar we hier over discussiëren, alle argumenten heen en weer, alle stevige analyses en onderbouwde kritiek... het slaat allemaal dood op een muur van lethargie, opgetrokken door de mensen waar het allemaal om gaat: de kiezers.

Als je met willekeurige mensen spreekt over de toeslagen-affaire, is er op z'n best een vaag besef waar het over gaat. Als je dan uitlegt dat het om de grootste misdaad gaat, die sinds WWII door de overheid tegen de eigen bevolking is gepleegd, kijken ze je vol ongeloof aan. En dat Corona-koning Rutte, die zo sympathiek en meevoelend op TV verschijnt, daar medeschuldig aan is, is helemaal een brug te ver.

Het leeft totaal niet onder de burgers. De moedeloosheid en het gebrek aan vertrouwen in de politiek is nog nooit zo groot geweest. De dat gebrek aan vertrouwen leidt bij de kiezers niet tot het gedrag dat je zou verwachten: niet stemmen of protest-stemmen - nee, het leidt juist tot meer steun voor het partijkartel. Want kiezers die zich hebben afgekeerd van de politiek, die niets meer over willen weten over essentiële kwesties, die zijn juist een gemakkelijke prooi voor de gladde praters van de gevestigde macht.

Veel is er gezegd en geschreven over het gevaar van populisme en over de aantrekkingskracht van populistische partijen op het ongeïnformeerde kiesvolk.

Maar de gevestigde orde hoeft zich geen zorgen te maken: eenmaal in het stemhokje zal de ongeïnteresseerde en gedesillusioneerde kiezer zal altijd het vakje rood maken van een traditionele machtspartij.