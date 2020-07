Dit kabinet Rutte, de ergste van alle drie, is het kabinet van de beeldvorming, de P.R.

En met name de VVD bestaat uit kamer leden die beeldvormingspolitici zijn.

Als het maar goed overkomt, de ware boodschap en inhoud zelve, houden we verborgen.

Pipo de Jonge is er ook zo een, net als Jetten en Slapperhaus.

Rutte is een monster, als je zijn daden en optreden relativeert en voorbij die beeldvorming kijkt dan

kan je niets ander concluderen. En of het nu MH17 of welke ander klemmend dossier is, het is een en al beerput politiek.