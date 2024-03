Wouter de Winther en Pim Sedee van de T. zijn er tijdens hun podcast gisteren na een klein half uur even stil van. Onderhandelen met Pieter Omtzigt is volgens De Winthers bronnen bizar, gruwelijk en hopeloos: huilbuien, stemverheffingen en weglopen. Dit is niet roddelen maar realiteit bevestigt WNL's Thomas van Groningen 's avonds op TV. Netjes gezegd: Omtzigt is een geweldig Kamerlid maar karakterologisch ongeschikt als meewerkend voorman. De NSC-leider is als gesprekspartner een probleem, óók als deze formatie mislukt en Frans Timmermans aan zet is. En dat is - los van de karaktermoord als een en ander niet klopt - goed nieuws want dan zijn nieuwe verkiezingen een stap dichterbij. Geert Wilders heeft uitstekende kaarten, Dilan Yesilgöz blijft de vernedering van dienen onder Timmerfrans bespaard (als ze dat al wil), ook BBBeter voor Caroline van der Plas en Omtzigt kan dan met een uitgedunde NSC-fractie doen waar hij wél goed in is: een regering helemaal de moeder controleren. Enfin, AFHAMEREN die hap (ook met juice - want dat is het zolang niemand on the record gaat - over Rosanne Hertzberger die tot tevredenheid (!) van Omtzigt is gedumpt in de Coronacommissie én er stapt binnenkort een BBB-senator op).