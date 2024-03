Weekendopstekert voor de heer Geert Wilders en diens PVV. De Grote Zwarte Paal (links) blijft maar groeien, hoeveel meloenen Wilders ook in de ijskast aan het zetten is, om Dilan Wilniks en Pieter de Slome over de streep te trekken. Nog even en de PVV steunt de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel, krijgt de NPO er 750 miljoen bij, en elk dorp met meer dan 1500 inwoners een AZC en een slavernijmuseum. DOE IETS GREET, het is vijf voor twaalf...