Er komt voorlopig geen formatie. Laten we dat alvast uit de weg hebben. Demissionair functioneren is het nieuwe goud: niemand kan je ergens op pakken, er woedt een complete politieke pandemie om je achter te verschuilen (al haalt de medische praktijk hem steeds sneller in nu) en journalisten kunnen ‘demissionair’ niet spellen dus dat laat het tuig van de richel meestal weg uit hun berichtgeving. Het is pas drie maanden sinds de verkiezingen in een jaar waarin de politieke conflicten hoog opliepen, een nieuwe bestuurscultuur in woord werd geboren maar in daad nooit zal volgroeien en als demensuh om wie het landsbelang zou moeten draaien zich hardop afvragen hoe lang Sigrid Kaag de formatie nog mag gijzelen met haar stampvoetende tafeldans om GroenLinks en PvdA afgeHamerd te krijgen, dan komt Arjan Noorlander met zijn blozende bol op de buis om in sussende woorden te verklaren dat Kaag, Rutte en Hoekstra (die vier jaar bij elkaar in een coalitie zaten en sinds de verkiezingen vooral vechtend over de vloer rollen) nog moeten “wennen” aan elkaar. Stel je vakantie vooral niet uit voor deze formatie.