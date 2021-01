:

Beste fresideas,

Dat zal ik u even uitleggen want u houdt er ietwat onverse ideeën op na. We betalen onder anderen voor elkaars kinderen omdat we in een maatschappij leven waarin we totaal afhankelijk van elkaar zijn, zoals dat mens en zijn voorvaren tot in de prehistorische tijd al zijn geweest.

Samenwerken en je empathisch opstellen tegen de medemens werpt zijn vruchten af.

Wie dacht u te zijn zonder de maatschappij? U denkt toch niet dat u alles wat u in uw leven bereikt hebt, alleen en geheel en al aan uzelf te danken heeft.

Uit onze gezamenlijk landsportemonnaie worden de wegen betaald waarover u individueel met uw individueel bezeten auto rijdt.

Ons onderwijs wordt ook betaald uit die grote pot. Of bent u vanzelf zo wijs en slim geworden zonder deel te nemen aan het basisonderwijs.

Over kinderen: “ Als je ze niet kan betalen dan niet nemen.”

Wat is dat voor baarlijke nonsens? Alsof je van te voren kan bedenken of kinderen wel betaalbaar zijn. Daar komt nog bij dat als je als gewone man en vrouw zijnde ineens geconfronteerd kan worden met een overheid die je gruwelijk in de tang neemt en jaren van je leven vernietigd, zoals dus recent duidelijk geworden.

Wat denkt u trouwens van de de ellende die door allerlei graaigrage bankschoften over de wereld is uitgestort bijv in 2008, we waren met zijn allen bijna teruggebracht tot ruilhandel.

Heeft de Russische bevolking ook nog echt meegemaakt in de jaren 90 toen men daar de kapitalistische schoktherapie bedacht. Duizenden mensen die probeerden netjes te leven en kindertjes te krijgen en goed op te voeden werden daar vermalen tot menselijk gehakt ten bate van de zich verrijkende topcommunisten en hun handlangers.

Nooit en te nimmer kun je bedenken of kinderen betaalbaar zijn, want wat onze “leiders” weer voor nieuw “ lijden” voor ons bedenken is niet van te voren te zien.

Fresh? Onfris! Evocatus

