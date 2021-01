LACHWEKKENDE DEMOCRATIE (sic)

Het nieuws dat Asscher verdwijnt als leider van de PvdA kwam tot mij tijdens het kijken naar WNL-Vandaag met dat Goedemorgen Nederland.

Niet alleen moet dit Barbertje hangen, maar ook de consequentie moet getrokken worden uit het feit dat de overheid de vijand van de burger geworden is. Dat komt doordat de politieke klasse een gesloten bastion geworden is, totaal losgezongen van de dagelijkse realiteit.

Op de tv zat ook mevr. Keklik Yucel, hoog opgevend van de eerlijkheid van háár partij. Zo bijzonder is dat niet, want de PvdA doet wat NORMAAL zou moeten zijn en de andere partijen, medeschuldig aan de toeslagenmisdaad, doen ABNORMAAL door het ontbreken van het afleggen van verantwoordelijkheid.

Zij wil het overheidsgebrek oplossen door een commissie te benoemen. Wéér een commissie, vaak helpt dat niet, de laatste commissie uitgesloten, dié maakte duidelijk wat een ongekend onrecht duizenden mensen jarenlang aangedaan was.

Wil ik meteen even 90% van de Nederlanders virtueel voor hun kop schoppen en virtueel in de bek spugen, want zo veel Nederlanders vinden dat het kabinet kan blijven zitten. Zijn jullie helemaal van got los. Er waren bij WNL nog drie vox-popjes, die kerels deden allemaal hun best om zo intelligent over te komen met hun waanzinnig onbegrip voor het aangedane leed. Geen moer, schroef of draadeind begrip dat het aftreden een gewenste vorm van gerechtigheid is ten bate van de vreselijk benadeelde medeburgers. Zij zijn niet jarenlang ten onrechte fysiek en geestelijk in de tang genomen door de overheid.

Vooral die geestelijke smurf met die witte kraag wauwelde dat de onderste steen boven moet komen.

Man—lul-man, dat is nu juist gebeurd op een ongehoord doch zeer gewenst niveau. Het rapport “Ongekend Onrecht” Maar nee, wauwelen over de onderste steen en dan zeggen dat de regeerders mogen blijven. Stuk politiek onbenul!

Terug naar de door de PvdA-dame en de door haar bezongen democratie en de rechtstaat die door een commissie weer op orde gebracht moeten worden. Nou mevrouw maak uw borsten maar nat, want dat betekent dat de onderste stenen van dit kasteel van de bestuurlijke klasse eruit getrokken moeten worden opdat deze burcht instort.

Democratie in Nederland is lachwekkend ondemocratisch, zelfregulerend, een gesloten kaste, waar een gewoon burger nauwelijks inkomt dan door lid te worden van een politieke lobbygroep, ook wel geheten politieke partij. Nou, dáár zal zij geen trek in hebben.

“ Prof-emeritus Hans Daudt: 'Onze democratie is flauwekul. Wie of wat kiest een kiezer als hij zijn stem uitbrengt? Geen burgemeester, geen commissaris van de koningin, geen minister-president en geen staatshoofd.”

Prof Ankersmit: 'De politiek', zegt hij, 'is in Nederland naar de periferie verdreven. De democratie als zodanig is er niet meer in te herkennen.'

Prof Frissen: 'In Nederland hebben we een absolute regentenstand die niets te maken heeft met democratie in de directe democratische zin van het woord.'

Ergens in het werk van Gerard van Westerloo moet nog even precies kijken.

Overigens is het boek van Gerard van Westerloo “ Niet spreken met de bestuurder” (2002, dacht ik) Even een linkje met een zeer fraai uitvoerig citaat van de mening van een Amsterdamse trambestuurder, want toch iets te kan om hier neer te zetten

www.heemland.nl/hl27-Boek_De_kloof.htm...

Klein lekkermakertje met deelcitaat van de Amsterdamse lijn 16-bestuurder:

“ De socialen hadden het in Nederland heel erg en in Amsterdam helemaal voor het zeggen. Zij waren er de schuld van dat mensen zoals hij, postbodes, trambestuurders, arbeiders, gewone mensen, als vreemdeling rondliepen in de buurt waar ze wonen, als verdwaald in het bedrijf waar ze werken. Ze konden praten, dat moest je ze nageven. Daar leefden ze van. Jij kon lullen wat je wilde, ze wisten het toch beter. Ze wisten precies hoe verdraagzaam jij moet zijn. Wilde je iets terugzeggen, dan was je aan een heropvoeding toe, als je tenminste geen onverbeterlijke racist was.”

Nu dan hele citaat lezen en u krijgt de Nederlandse politieke ellende keurig uitgeserveerd.

Leesopdracht: Koop ende leest dat boek! Evocatus

.