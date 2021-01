: alleen is die daad een lege huls. Dat is zoiets als op je sterfbed een moord toegeven. Een daad zou zijn als Rutte zich terugtrekt uit de politiek vanwege deze uitkomsten. Een daad zou zijn als Wiebes en Ascher hetzelfde doen. Dat zijn daden. Of, maar daar is het nu rijkelijk laat voor, serieus met hervormingen in de belastingdienst bezig en dit soort zooi eruit gooien. Een andere daad kan zijn de 'Rutte-doctrine' controleerbaar maken op een of andere slimme manier. Het idee van die doctrine is namelijk prima, maar het heeft smerige, scherpe kantjes.

Oh, en ik zou graag zien dat we niet iedereen 30K gaan geven, maar alleen gedupeerden. Fraudeurs niet. Dit is mijn geld, ik doe elk jaar braaf mijn huiswerk en vul braaf mijn dingetjes in en ik krijg ook geen geld, zelfs geen 1000 euro. Tussen die ouders zitten echte fraudeurs. Die mogen geen 30K krijgen.