: Hmm, ik denk meer dat mensen helemaal niet stemmen op een partij vanwege hun denkbeelden. Daarom is het overgrote deel van de partijprogramma's vrijwel identiek. Het gaat meer om de uitstraling van de partijleiders.

"Ik stem op GroenLinks, want Jesse is zo'n lieve jongen!"

"Ik ga VVD stemmen, want wat heeft Rutte ons goed door de crisis geholpen!"

"Ik stem op het CDA, die Wopke is echt zo'n charmante man!"