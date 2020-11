Weekers en Wiebes vegen hun straatje schoon zoals verwacht. Leemlaag. Signalen kwamen niet door.

Wiebes zegt ook nog: "Ik had de overtuiging dat het een onuitvoerbaar stuk wetgeving was." Die boodschap is dan ergens in de leemlaag van je kokosnoot blijven hangen. Want dan had je er niet aan moeten beginnen om die wetgeving uit te voeren. Of je had een keer aan de bel moeten trekken in de ministerraad of in de Kamer. Maar nee hoor, Wiebes liet het maar op z'n beloop: ontsporing. Waardeloos figuur. Hij kan niets.