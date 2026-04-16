Piepklein stormpje in het omgestoten glaasje water van de onafhankelijke Nederlandse media gisteren. VVD-senator Marjolein van der Linden is al meer dan vier maanden actief als manager public affairs/stakeholders bij mediareus DPG, maar had dat niet aan de Eerste Kamer gemeld, tot GeenStijl er naar vroeg. Es even kijken wat de pluriforme media uit het rijke arsenaal van meer dan 50 DPG-merken hier vandaag hierover te melden hebben.