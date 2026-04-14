Hardwerkende Nederlander = racisme
Die "Hardwerkende Nederlander" waar de VVD zo graag over praat? Dat is dus een racistische micro-agressie, voortkomend uit de bloedige geschiedenis van Nederlandse koloniale onderdrukking en uitbuiting. Ofzo.🤔 #wetenschap pic.twitter.com/ccFlcpfB0K— Geerten Waling (@GeertenWaling) April 14, 2026
Bij de VVD zijn ze enorm begaan met hardwerkende Nederlanders, terwijl wij ons toch niet geheel aan de indruk kunnen onttrekken dat de VVD-achterban vooral bestaat uit handigwerkende Nederlanders, uit sjacheraars en beroepsvergaderaars. Hoe dan ook, daar blijkt dus helemaal niets van te kloppen, want al die tijd bedoelde de VVD gewoon de "geracialiseerde buitenstaander - buitenlands, immigrant, allochtoon". Om die boodschap kracht bij te zetten, stuurden ze dus Dilan Yeşilgöz (van oorsprong buitenlands, immigrant, allochtoon) naar het front om haar te verkondigen. Dat is nog eens 3d chess, maar ja, laat dat maar aan de VVD over. Hoe dan ook ontzettend zin in deze lezing volgende week donderdag, fijn dat zo'n universiteit de moeite neemt dit te organiseren.
Voorts
Aangezien facisme nu toch hot topic is. Bij de correspondent moesten ze bij facisme ook opeens denken aan de VVD.— Kevin Kreuger (@kreuger_kevin) April 6, 2026
Nou ben ik persoonlijk een groot voorstander van kritiek op de VVD, maar dit jongens… Hoe dan? pic.twitter.com/1idEzaQ3di
Reaguursels
