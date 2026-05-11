Is dat een wand vol planten in je broek of ben je blij me te zien

Mocht u nou later een ingewikkeld sollicitatiegesprek hebben, of een zakendeal moeten sluiten, of iets moeten beslissen over heel veel geld, of een werknemer moeten ontslaan: dan is het maar fijn dat u op sgool geleerd hep hoe te handelen in stressvolle situaties. Onze eindexamenleerlingen kunnen in de strijd tegen de stress naar een WAND VOL PLANTEN koekeloeren. "Op vier Nederlandse middelbare scholen staat deze weken een muur van planten, om te helpen bij de centrale eindexamens. (...) Uit onderzoek zou blijken dat planten de concentratie en focus verhogen en stress zouden verminderen." Sollicitatiegesprek? WAND VOL PLANTEN! Huis kopen? WAND VOL PLANTEN! Mot in de kroeg? WAND VOL PLANTEN! FIOD over de vloer? WAND VOL PLANTEN! Financieel rotjaar? WAND VOL PLANTEN! Broer een ongeluk gehad? WAND VOL PLANTEN! Examen moeten halen voor werk? WAND VOL PLANTEN! Rechtszaak meemaken? WAND VOL PLANTEN! Auto-ongeluk beleven? WAND VOL PLANTEN! Deadline? WAND VOL PLANTEN! Gezeik met de buren? WAND VOL PLANTEN! Hypotheekgedoe? WAND VOL PLANTEN! Alimentatie? WAND VOL PLANTEN! Verslaafd? WAND VOL PLANTEN! Iemand zwanger gemaakt? WAND VOL PLANTEN! Gepest worden? WAND VOL PLANTEN! Ruzie met de baas? WAND VOL PLANTEN! Vervelende medische uitslag? WAND VOL PLANTEN! Slapeloosheid? WAND VOL PLANTEN! Klant verliezen? WAND VOL PLANTEN! Bedrijf kapot? WAND VOL PLANTEN! Auto kaduuk? WAND VOL PLANTEN! Aandelenkoers ingestort? WAND VOL PLANTEN! Relatiebreuk? WAND VOL PLANTEN! Plant dood? WAND VOL PLANTEN! Wand ingestort? WAND VOL PLANTEN!