HOERA het is vandaag de Internationale dag voor de gezondheid van planten

Dit zijn onze planten

Lo & behold de GSHQ plantencollectie. Links een Chinese vijg, een bonsai dus, die het extreem slecht naar z'n zin heeft in dit door op hol geslagen airco temperatuurontregelde geitenhok, en hij staat ook nog eens naast Spartacus, qua flora & fauna verreweg de achterlijkste debiel van de redactie. Een keer een potje met wat grond meenemen om 'm over te potten ho maar. Niemand geeft de bonsai water en hij heeft veel verdriet, voornamelijk omdat iedereen alleen maar naar een laptop aan het staren is. In het midden van de triptiek een cactussoort en wel van het type Actionus Artificialus. De enige plant die het hier een beetje volhoudt, voornamelijk omdat-ie helemaal geen water nodig heeft. En helemaal rechts een sansevieria, bijnaam Vrouwentong, het ding is zo krom als een hoepel en z'n dorre grond lijkt wel de Atacama, omdat-ie net als de Chinese vijg volledig aan z'n lot wordt overgelaten. Nu kan een sansevieria daar wel tegen, alleen zit er veel te weinig grond in het potje. Het is wel een plant met een verhaal: volgens z'n voormalige baasje Bas Paternotte is het ding ooit van Ischa Meijer geweest. Welnu, vandaag is door de VN, heel erg belangrijk voor Vrede & Veiligheid en andere dingen op deze planeet enzo, uitgeroepen tot Internationale dag voor de gezondheid van planten. Maar als Riphagen hier aan de deur staat, worden we allemaal gearresteerd.

Tags: planten, internationale dag voor de gezonheid van planten, plantjes
@Mosterd | 12-05-26 | 18:50 | 67 reacties

Reaguursels

