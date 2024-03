De meteorologen waren er al uit, maar sinds vandaag zijn ook de astronomen om: het is officieel lente. De temperaturen lopen op, de terrassen staan op uit hun winterslaap en het zal niet lang duren voordat de eerste rokjes (m/v) door de straten flaneren. Tevens het moment om weer wat kleur te brengen in die kale, uitgestorven leegtes die uw tuin of balkon zijn. Maar ja, dat mag dus niet, want ook plantjes zijn nu slecht voor het klimaat. De viooltjes, petunia's en begonia's zijn de sluipmoordenaars van ons vredige bestaan. Als u een vlijtig liesje koopt, sloopt u de Baltische staten en belangrijker dan dat: het klimaat. Smeltende gletsjers? Schuld van de madeliefjes! Nieuw weerrecord in de boeken? Allemaal dankzij die Afrikaantjes (de bloemetjes dan hè, rustig nu, red.). Het is een (turf)oorlog en u kiest uw kant in het tuincentrum. Bloemen of vrede? Planten in uw aarde of een leefbare aarde? Redt u de tuin of de ijsbeer? U MOET kiezen.