Zo, even wat open klimaatdeuren intrappen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag. Die onderzocht de link tussen religie en de bereidheid om het leven om te gooien voor het klimaat, ontdekte dat daar geen significante resultaten uitkwamen en is toen in de data gaan zoeken naar conclusies die dit onderzoek (pdf) konden rechtvaardigen. En wat vonden ze: rijken leven vervuilender dan arme mensen. Goh. Carice, TimmerFrans en de rest van de Biro-rijdende deugelite spreken weliswaar grote woorden over het aanpassen van ons leven in strijd tegen de klimaatverandering, maar ondertussen zijn deze Nederlanders met een hoog inkomen aanzienlijk minder duurzaam bezig dan landgenoten met een laag inkomen. Het SCP concludeert dat hoge inkomens aanzienlijk meer rijden, vliegen en consumeren, al laten de onderzoekers mitigerende maatregelen zoals het investeren in zonnepanelen of het aanschaffen van een elektrische auto weer geheel buiten beschouwing. En dat verschil ontstaat dus niet doordat alle arme mensen zo betrokken zijn bij ons klimaat en graag duurzaam leven, maar simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen. Dat klimaat kan ze gestolen worden, ze maken zich drukker om de woningmarkt of hun bestaanszekerheid, maar als u geen geld heeft om te vliegen en slechts een klein hok warm stookt, bent u al snel duurzamer bezig dan al die elitaire groenroepers die u eerst komen vertellen dat u uw gehaktbal moet inleveren en vervolgens zelf op het vliegtuig naar Bali stappen. Arm zijn is goed voor het klimaat: laat de beleidsmakers het alstublieft niet horen.