Door corona zijn er een heleboel mensen in het konijnenhol gekletterd en dat is momenteel ook weer aan het gebeuren door de oorlog in Gaza. Nu is de lijn tussen 'steun aan arme Palestijnen' en flagrant antisemitisme kennelijk nogal dun maar er zijn er een paar flink hun best aan het doen om aan de verkeerde kant van de geschiedenis geplaatst te worden. Dit figuur Carice van Houten bijvoorbeeld, die als talentvol filmpersoon doorbrak bij Martin Koolhoven (Suzy Q, kijktip) en na een paar bijrolletjes in de VS iets teveel in zichzelf is gaan geloven. Tegenwoordig kent u Kampbeul van Houten alleen nog maar van haar hysterische uitbarstingen voor de camera, het verdrietige klimaatmasochisme en andere manieren om de aandacht op zich te vestigen, bijvoorbeeld door extreem malle pakkies te dragen. Én dus door allerlei rariteiten die steeds meer en steeds harder tegen antisemitisme aanschuren, nee, het gewoon ZIJN.

Nu dit weer: mevrouw staat als een volslagen debiel te applaudisseren voor de keiharde antisemitische intimidatie van joodse leerlingen op de Columbia University in New York. Die joodse leerlingen werden geïntimideerd, uitgescholden, weggepest, naar huis gestuurd en zagen zich genoodzaakt thuisonderwijs te volgen. Het is doodeng en het is verachtelijk. Voorbeeldje 1: "A young woman holding a sign with an arrow pointing to Jewish students stating 'Al-Qasam's Next Targets'." Voorbeeldje 2: "Where a woman is literally yelling 'We are Hamas'." Honderd jodenhaters zijn gearresteerd en iedereen zonder kokosnoot in z'n kop sprak er schande van. Het Witte Huis: "This blatant Antisemitism is reprehensible and dangerous - and it has absolutely no place on college campuses, or anywhere in our country." Burgemeester Eric Adams van New York: "Horrified and disgusted with the antisemitism being spewed at and around the Columbia University Campus." En aan de andere kant van het prikkeldraad staat dus de Gucci-variant van Florrie Rost van Tonningen, parmantig te klappen. Ga WEG Carice. Je bent goor.