Wij hebben het ook weleens over een artiest, neem Sydney Sweeney of Dakota Johnson voor ons part, maar dan hebben we het áltijd over de kwaliteiten en vakbekwaamheid die zij tentoonspreiden. Maar niet iedereen is zo eerlijk, want de vrome Songfestivalbeulen van de EBU, bekend van naaien, beoordelen songfestivalartiesten op hun wezen, hun totale zijn. Zo kreeg de Noorse artiest Jonas Lovv een officiële waarschuwing omdat hij "TÉ SEXY" zou zijn. Een autoritaire inmenging in de liedjesstrijd. Walgelijke censuur bovendien. Is er eindelijk iemand sexy bij die Eurovision, mag het weer niet. Kijk, deze Lovv ziet er natuurlijk uit alsof Joost Klein en Freddie Mercury de lovv hebben bedreven, dus dat deze knapperd hordes hoofdjes op hol brengt, gelijk Elvis met zijn swingende benen, is volkomen logisch. Wij geven de Noor als artiest daarom direct 12 punten, het eindoordeel op de aantrekkelijkheidsschaal is echter aan de vakjury. Dus: vindt u Jonas Lovv té sexy?