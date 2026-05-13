Vandaag JARIG zo heerlijk tussen twee halve finales die we niet kijken in: de Ierse hengst Johnny Logan (72), die in z'n hoogtijdagen leek op een jakse Rob Goossens. Een tijd ook dat Loosdrecht nog gewoon een mondain schaatsresort was i.p.v. een Vapona vangplaat voor sukkels van Identitair Verzet, een tijd dat de lucht nog schoon was en de seks nog smerig. Johnny Logan die eigenlijk Seán Patrick Michael Sherrard heet won het Songfestival DRIE KEER: een keertje met What's another year, een keertje met Hold me now en een keertje als tekstschrijver. Bij z'n eerste keer had-ie af te rekenen met de Nederlandse inzending Maggie MacNeal met Amsterdam, de tweede keer was het tegen Marcha met Rechtop in de wind. Compleet krankzinnig. De laatste jaren stuurde Nederland gek genoeg wel weer lollige liedjes in (op het Broccolilied na dan) en dit jaar zou Davina Michelle de boel ownen, ware het niet dat ze het bij de AVROTROS niet zo hebben op Joden. Hoewel Johnny Logan er tegenwoordig uitziet als Temu Patrick Swayze, het voorland van Rob Goossens dus, en She's like the wind een veel beter nummer was dan alles wat Johnny Logan ooit heeft gemaakt, is hij natuurlijk nog steeds Mr. Eurovision, samen met de overheerlijke lijger Cornald Maas. Zingen kan hij Johnny niet meer, maar vergeten doen we 'm nooit. Kijk maar wat jullie doen, we zijn Hazes + Logan blèren in de kroeg.