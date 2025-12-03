achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gelders Volksleger duikt op in... Ierland

het wordt er niet gezelliger op

Geen idee of het een grap is of een serieuze ondermijning van de rechtstaat. Want iedereen met een videocamera en een vlag heeft wel eens zo'n filmpje gemaakt voor de lol (zie ook: lees verder). Maar dit ziet er niet bepaald fris uit. Gewapende Ieren die zeggen te weten waar de huizen van lokaal besturende Ieren wonen. Past helemaal in deze PoLaRiSeRenDE tijd & het bedreigen van lokale bestuurders. False Flag-roepers in de comments WANNEER?

Tags: gelders, volksleger, ierland
@Pritt Stift | 02-12-25 | 16:00 | 196 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Europese Patriotten — Rootsreis naar Ierland

Contact zoeken met mijn roomblanke Keltische ziel.
Interrailen naar Identiteit met Arthur van Amerongen

@Redactie | 01-04-23 | 21:01 | 387 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.