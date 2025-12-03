Gelders Volksleger duikt op in... Ierland
het wordt er niet gezelliger op
Newry— Real News Éire (@real_eire) December 1, 2025
A new group called the “New Republican Movement” have claimed local representatives are “legitimate targets”.
Mass immigration and the indoctrination of children is schools are mentioned as reasons for their existence. pic.twitter.com/Q4bw0puPPj
Geen idee of het een grap is of een serieuze ondermijning van de rechtstaat. Want iedereen met een videocamera en een vlag heeft wel eens zo'n filmpje gemaakt voor de lol (zie ook: lees verder). Maar dit ziet er niet bepaald fris uit. Gewapende Ieren die zeggen te weten waar de huizen van lokaal besturende Ieren wonen. Past helemaal in deze PoLaRiSeRenDE tijd & het bedreigen van lokale bestuurders. False Flag-roepers in de comments WANNEER?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Kneecap-klojo niet vervolgd voor zwaaien met Hezbollah-vlag want 'aanklacht te laat ingediend'
Zou deze fluitketel 1 dag overleven in (een vooroorlogs) Gaza?
Ierse inzending komt met dapper protest tegen Israël tijdens Songfestival
Nobelprijs voor de Vrede niet uit te sluiten
Europese Patriotten — Rootsreis naar Ierland
Contact zoeken met mijn roomblanke Keltische ziel.
Interrailen naar Identiteit met Arthur van Amerongen
Lachen. De Eerste Dolfoorlog is begonnen!
NPO-grappenmaker ziet ze vliegen
Noord-Ier(se?) als dier afgevoerd door gewapende Biohazard Police na weigering quarantaine
Sorry, beetje sensationele kop. Maar is het onwaar?
26 van de 27 EU-landen begonnen met vaccinatie
Spuit elf vandaag gegeven in Ierland