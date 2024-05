De doorgaans kleurrijke figuren die deelnemen aan het Eurovisie Songfestival staan voor een grote uitdaging. Hoe kan je nog deugen als je zingt op hetzelfde podium als de vertegenwoordiger van ISRAËL? Joost Klein wist de woedende cancelmob enigszins te sussen door het te gooien op "Dit vraagstuk is te groot om bij mij neer te leggen", maar de Ierse inzending kiest wél voor VERZET.

De non-binaire zanger Bambie Thug besloot doormiddel van make-up een statement te maken. De door de artiest gekozen verzetsdaad is echter zo subtiel dat we hem hier alvast even uitlichten. Een dapper statement als deze mag natuurlijk niet onopgemerkt blijven. Ahem.

Tijdens de show verschijnt Bambie Thug ten tonele met een gezicht alsof de zelfverklaarde heks onder een clown heeft gelegen. Een opvallende toeschouwer viel op dat op de rechterwang tekens in het Oudierse Ogham-alfabet waren geschreven met eyeliner. Een vertaler op Reddit wist de tekens te vertalen naar het woord 'CEASEFIRE'. Poehpoeh, die durft.