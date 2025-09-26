achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Kneecap-klojo niet vervolgd voor zwaaien met Hezbollah-vlag want 'aanklacht te laat ingediend'

Zou deze fluitketel 1 dag overleven in (een vooroorlogs) Gaza?

Goed nieuws voor de terrorismeverheerlijkende joepies van de Ierse band Kneecap: horrorclown Mo Chara (27), die eigenlijk Liam Óg Ó hAnnaidh alias Liam O'Hanna heet, zwaaide tijdens een optreden als een achterlijke idioot met een Hezbollah-vlag, maar de rechtszaak wordt niet behandeld omdat de aanklacht 'te laat is ingediend'. U kent Kneecap van muzikaal niet per se goede maar wel opzwepende hysterie waardoor een hossende zaal in de fik vliegt, maar vooral van radicaal pro-Hamas en anti-Israëlisch gejank, maar dus ook van het zwaaien met Hezbollah-vlaggen. U kent Hezbollah dan weer als de sjiitische terreurorganisatie uit Libanon verantwoordelijk voor een boel bomaanslagen, zelfmoordaanslagen en raketaanvallen, waarbij duizenden onschuldige mensen werden afgemaakt, alleen maar omdat ze toevallig Joods zijn. Weet u dat ook weer, als u op 12 november naar de AFAS Live trekt omdat u 'Kneecap wel een keertje wil zien'.

Gratis Gratis Palestina heujjjjjj

Tags: kneecap, hezbollah, ierland
@Mosterd | 26-09-25 | 18:00 | 115 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – UNIFIL faalde

Zuid-Libanon werd een militaire uitvalsbasis van Hezbollah

@Feynman | 19-10-24 | 20:35 | 173 reacties

HEZBOLLAH BEVESTIGT DOOD LEIDER NASRALLAH

Hassan Nasrallah (31 augustus 1960) gestopt met terroriseren

@Mosterd | 28-09-24 | 10:05 | 1303 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.