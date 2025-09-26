Kneecap-klojo niet vervolgd voor zwaaien met Hezbollah-vlag want 'aanklacht te laat ingediend'
Zou deze fluitketel 1 dag overleven in (een vooroorlogs) Gaza?
Goed nieuws voor de terrorismeverheerlijkende joepies van de Ierse band Kneecap: horrorclown Mo Chara (27), die eigenlijk Liam Óg Ó hAnnaidh alias Liam O'Hanna heet, zwaaide tijdens een optreden als een achterlijke idioot met een Hezbollah-vlag, maar de rechtszaak wordt niet behandeld omdat de aanklacht 'te laat is ingediend'. U kent Kneecap van muzikaal niet per se goede maar wel opzwepende hysterie waardoor een hossende zaal in de fik vliegt, maar vooral van radicaal pro-Hamas en anti-Israëlisch gejank, maar dus ook van het zwaaien met Hezbollah-vlaggen. U kent Hezbollah dan weer als de sjiitische terreurorganisatie uit Libanon verantwoordelijk voor een boel bomaanslagen, zelfmoordaanslagen en raketaanvallen, waarbij duizenden onschuldige mensen werden afgemaakt, alleen maar omdat ze toevallig Joods zijn. Weet u dat ook weer, als u op 12 november naar de AFAS Live trekt omdat u 'Kneecap wel een keertje wil zien'.
Gratis Gratis Palestina heujjjjjj
