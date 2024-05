Avond van de Lange Latten in de Broek

Kruipt het spermazaadje weer uit je eicel of ben je blij dat het Songfestival begint? JE BENT BLIJ DAT HET SONGFESTIVAL BEGINT! Met zoals ieder jaar het Allerbeste en Eerlijkste en Allergayste Songfestival Liveblog, het Ongenuanceerde Liveblog, hiero op de GeenStijls. Met vanavond de eerste halve finale. We doen zelf nog niet mee (Joost is pas donderdag) maar we zullen de rest wel eens onder het vergrootglas smijten. LIVE NPO1, commentaar van Kontnaald en Sjakie van Krezip, want Jantje Smit had er geen zin meer in. Favorieten vanavond zijn Kroatië, Oekraïne, Litouwen, Ierland. Doe regelmatig F5'en - na iedere act - wegens veel updates. Gezellig meekletsen kan in de comments, de voorbeschouwing was alvast geen zak aan. Douze points, de Slag om Amsterdam volgt u hier.

UPDATE - WELKOM! Kontnaald bedankt Jan en heet Sjakie welkom als co-commentator. We beginnen de show met het Songfestival-lied ofzo. Dat is een of andere Shakira-kloon on crack

UPDATE - Een andere gozer, met wielerhandschoentjes, mag ook een liedje zingen. Iets met dat hij populair is. Dat zal best want hij loopt erbij alsof hij werd gepest in 3 mavo. HEE nog een mevrouw. Dit krijg je als Pino de Vogel seks heeft met smurfin

UPDATE - Kijk daar heb je de presentatrices! Is Trijntje Oosterhuis afgevallen? Ze lijken wel wandelende Skittles. Ze heten Malin en Petra. Iedereen wordt gek. Wij worden gek. Het is een gekkenhuis vol zoetigheden en Skittles. Blijkbaar is Petra de Johnny Logan onder de presentatrices. Gefeliciteerd Petra. UPDATE 01 CYPRUS - Deze schaars geklede mevrouw is zeventien (!) jaar. Toen wij zeventien waren verzamelden we Flippo's en speelden we stiekem met de Droomtelefoon van onze kleine zus. Wat moet je nou vinden van die outfit, die mevrouw is zeventien. Dit is uitlokking. Even aan Marco Borsato vragen of ze goed kan zingen. Ja hoor, dat kan ze wel, maar het nummer is vreselijk. Met van die hysterische danspasjes ook

UPDATE 02 SERVIË - Het geluid van Kontnaald viel weg maar we trekken onze conclusies zo wel. Deze mevrouw zingt alsof ze op de wc zit en ze is heel verdrietig, want het wc-papier is op. Ooooh mijn God waar is toch mijn pleepapier, hoe moet ik hier nu weg. Dat werk. KIJK DAN hoe ze zingt. Dit is iemand die om wc-papier verlegen zit. En hup ze klimt weer op haar porseleinen troon. Nou ja u kunt zelf wel invullen waar die bloem voor staat

UPDATE 03 LITOUWEN - We kennen welgeteld 0 leuke mensen uit Litouwen, maar nu misschien wel: Silvester Belt. Het is een naam van een baliemedewerker van een herenmodewinkel in Overijssel. Oeh lekkere beat. Die beat moet je goed laten doormixen door Speedy J en die hele Silvester Belt kun je dan linea recta in de plee van Servië gooien. En laat 'm wc-papier meenemen! Ja, dit is onze favoriet

UPDATE 04 IERLAND - Zou er misschien iets gezegd worden over Johnny Logan? Ja! Oh wacht deze mevrouw is hen/hun non-binair. Moet ze niet op de Oudezijds Achterburgwal zijn? Holy shit dit is doodenge en hallucinante crack. Die gozer is ook doodeng. Dit lijkt wel de Exorcist. Ga weg hen, je bent een levende nachtmerrie. Is die duivelse snaak nou helemaal getatoeëerd of heeft-ie gevochten met een inktvis?

UPDATE - Het Verenigd Koninkrijk mag ook een liedje zingen. Het is heet op het hengstenbal. Ze zijn al geplaatst voor de finale dus hier hoeven we niks van te vinden. Die gaan vanavond met z'n allen Brokeback Mountain op repeat jagen, dat is wel duidelijk. Tering, vals

UPDATE 05 OEKRAÏNE - Dit gaat blijkbaar over moderne vrouwen en om dingen voor elkaar te krijgen. Je zou zeggen dat ze in Oekraïne momenteel wel andere dingen aan hup kop hebben, maar goed. Wow dit is weer heel erg lekker Balkan-smeuiïg. Joehoe mevrouw we willen graag een kopje borsjtsj en een dubbele rakia. Wowzers die grote gaat rappen!! Het lijkt wel of Feyenoord heeft gescoord, de hele Kuip begint te schudden

UPDATE 06 POLEN - Dit is een rare stukadoor! Nee hoor grapje. Dit is precies hoe Lady Gagy eruit zou zien als ze niet in New York, maar in Bialystok was geboren. Haar danser heeft zo ongelooflijk veel Zubrowka gezopen, hij ziet helemaal bleek. Qua nummer allemaal erg middle of the road. Beetje waar Polen autorijden, als ze weer eens toeter in de wagen stappen

UPDATE 07 KROATIË - Dit heet BABY LASAGNA? Wat een doodzieke naam. O ja dit is de grote favoriet. Leuk altijd die niet ingesnoerde gitaren. Dit is wel een lekkere Lowlands-rammer hoor. Drie uur 's nachts in de X-Ray en dan dit gekkenhuis. Wat een gekke trip

UPDATE 08 IJSLAND - Hee kijk Jennifer López heeft Ben Affleck gedumpt in Fagradalsfjall en nu is ze vrij! Meteen een paar slagroomtaartjes erin en hup zingen met je donder. Nogal saai. Deze vliegt er keihard uit. Jammer IJsland. OEI nu wordt het ook vals. Wel een lekker pakkie. Die wil Mosterd wel voor een of ander raar feest met allemaal keiharde heteroseksuelen UPDATE - We gaan onder de klik verder

UPDATE - Het al voor de finale gekwalificeerde Duitsland mag ook een liedje zingen. Duitsers kunnen heel goed kuilen graven, maar er zijn ook een paar dingen die ze wat minder kunnen. Zoals oorlogen winnen. En goede liedjes maken

UPDATE 09 SLOVENIË - Jongens wat is Slovenië een heerlijk land om op vakantie te gaan. Deze mevrouw is helaas een hybride van Jaimie Vaes en een vorkheftruck. Die dansertjes staan allemaal huidskleurig te knallen om seks uit te stralen. Nou hebben we in veel dingen zin momenteel (hand in zak paprikachips enzo) maar de seksdrive is er wel een beetje uit door dit hysterische geschreeuw van deze zingende stoptrein

UPDATE 10 FINLAND - Echt iedereen in Finland ziet eruit als Valtteri Bottas. Heeee dit is die eicelbrigadier van ons topicfoto! Ligt hij daar nou in z'n blote leuter? Echt heel grappig gedaan dat we telkens net z'n wurm niet mogen zien. Op deze manier kunnen we ons niet concentreren op het ongelooflijke zeiknummer

UPDATE 11 MOLDAVIË - Jeetje mina deze dame heeft de complete menukaart van Robert Schoemacher besteld. In het voorstukje ook, doen ze net of je lekker in het gras kan liggen ergens in Moldavië. Ja, als je de troep wegdenkt, en alle bedelaars en zwerfhonden een schop geeft. Dit nummer werkt alleen als je in een of ander donker vreethol in Chisinau een homp vlees naar binnen pegelt, en dat die hele toko dan ineens polonaise gaat doen. En dat geschreeuw op het einde is dan van de Nederlander, wiens portemonnee is gejat door zo'n Moldavische schobbejak

UPDATE - Het al geplaatste Zweden mag ook een kansloos liedje zingen. Krijgen we hoofdpijn van. Indrukwekkende hoofdpijn, dat wel. Soort Backstreet Boys in wording, maar dan met minder talent

UPDATE 12 AZERBEIDZJAN - Hebben we u ooit de mop verteld dat we met de hele GS-redactie naar de F1-race in Azerbeidzjan zouden gaan? Dat bleek een mop. Deze Azerbeidzjaanse Slowpoke-Pokémon zingt blijkbaar in het Engels, maar we hebben wel erg veel moeite 'm te verstaan. Het is ook vals. En FOR THE LOVE OF GOD wat doet dat Damian Hirst-aftreksel daar?! O God begint er nog zo'n andere kraai mee te blèren. Dit is een soort mislukte tuinvogeltelling. Je zit helemaal klaar voor allemaal van die mooie lieflijke vogeltjes en dan komen er alleen maar kraaien, eksters en kauwen

UPDATE 13 AUSTRALIË - Gezellig, de vrouwelijke broers uit Australië (even ten zuidoosten van Oost-Europa) doen ook mee. Het is toch bewonderenswaardig hoe aardig zo'n nummer begint en dat ze het altijd weten te verkrachten met hysterie en gekrijs. Die gozer op z'n Playmobil Piano mag ook nog even doen alsof hij kan zingen. Dat kan hij niet. Nee dit is echt achterlijk. Mens kap ermee en ga vogelspinnen frituren, of wat doen ze daar in Australië

UPDATE 14 PORTUGAL - Als je bent vermoord bij een schermduel ziet de hemel er op deze manier uit. Dit ziet Bas Verwijlen aan de poort zodra hij is omgelegd in de eerste ronde van de Olympische Spelen. Een Portugese zangeres die 'm belerend staat toe te zingen ("haal sardientjes voor me, slome hond", zoiets, we spreken geen Portugees) met om haar heen allerlei andere gestorven schermers. Sjakie Govaert is 'geraakt'. Ja net als die schermer die sardientjes moet halen van die feeks

UPDATE 15 LUXEMBURG - Kijk nou wat een lieve Luxemburgse mevrouw! Die kwam je vroeger tegen op de camping in Echternach en dan vroeg ze of je even meeliep naar het fietsenhok. Dat deed je niet met je oerdomme en naïeve kop, want je was druk met een of andere stelling te bouwen met je speelgoedsoldaatjes. En kijk nu: die Luxemburgse godin met haar stelten als Griekse Zuilen staat de wereld te betoveren in de halve finale van de Eurovisie Cup, en jij ligt met je oranje rechterhand in de eerder genoemde zak paprikachips op de bank. Nou dat was het dan. Kan het ons nog wat schelen wie naar de finale gaat? Nee natuurlijk niet! Hee wie is deze meneer die wél goed kan ZINGEN? Natuurlijk, het is de onvermijdelijke eindbaas Johnny Logan. Oei Johnny, dat was ook vals! Verdorie daar gaat weer een jeugdheld. Enfin, tot donderdag!