Nieuw seizoen Euphoria en in de eerste aflevering (nu op HBO) meteen lekker veel poep, seks, drugs en Sydney Sweeney. Dat is wat Euphoria was, is en altijd zal blijven. Oja, en Zendaya, wier acteerkunstje eruit bestaat het hoofd strak op standje sip te houden, speelt er ook nog in. Maar zoals het gaat met hoge bomen: die vangen veel wind. De kritiek is niet mals en er zijn bakken alsmede ladingen van, en dan vooral gericht op Sydney Sweeney. Niet omdat ze zo slecht acteert, maar omdat ze een OnlyFans-meisje speelt en niks aan de verbeelding overlaat. Dat gaat natuurlijk alle perken van goede smaak en fatsoen te buiten. De Bekrompen Broadcasting Corporation vindt het allemaal te veel seks, The Telegraph spreekt van misogynie en zelfs de Belgen vragen zich af of het niet te ver gaat wanneer Sweeney zich aangelijnd weet en als een hondje verkleed.

Ja hallo mag acteren dan niet meer? Is Sydney Sweeney nu prostituee? Dit doen wij elke zaterdag joh (ja ja rustig: op amateurniveau hè). En het ergste: MANNEN vinden die scènes wél leuk. Maar ja, mannen vinden Kanye West toch ook leuk, en die mag gewoon ons land in. Dus wat dat betreft is Sydney Sweeney zelfs welkom onder onze lakens, bij wijze van spreken dan hè. Goed, hoe knap haar acteerprestatie is kunt u uiteraard helemaal zelf uitmaken. Toch zeggen wij vast: het verhaal is verschrikkelijk, Sydney maakt veel goed. Vooral hoe naïef, dommig en onschuldig haar karakter, Cassie, het OnlyFans-metier verdedigt is simpelweg ontzettend knap geacteerd. Kijkbeeld alsook kritiek hieronder.