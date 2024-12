Wij zijn fan van Sydney Sweeney, zoals u weet. De actrice werd gisteren echter door paparazzi gefotografeerd bij haar zwembad, en over die foto's zijn een heleboel sukkeltjes totaal over hun toeter aan het gaan. Er werden plots dingen geroeptoeterd als "she could lose a few", "She’s a 6 at best in these pics" en "WTF did they do to the old Sydney Sweeney?". Nou, daartegen zeggen wij gaarne een volmondig FUCK DAT. In de eerste plaats draait onze liefde voor Sweeney natuurlijk voornamelijk om haar acteerskills, maar dan nog. Als op een onwaakzaam moment wordt vastgelegd hoe je in en uit een strandstoel kruipt en je ziet er nog zo ooglijk uit als Sydney Sweeney op deze kiekjes, behoor je tot de absolute uitzondering. Het zal ongetwijfeld een rol spelen dat de X'ers die nu heel hard "Sydney Sweeney is mid" roepen nooit langer dan 2 minuten naar een vrouw hebben gekeken. Wij blijven fan.