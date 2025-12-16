BEELD! Sydney Sweeney in witte jurk bij de première van The Housemaid
Acuut kleurenblind
Sydney Sweeney (28), met unanimiteit van stemmen alhier verkozen tot actrice van het jaar, verscheen op de rode loper van haar film ehhhhh, The Housemaid. Dat allemaal met een knipoog naar de fameuze witte jurk van Marilyn Monroe uit The Seven Year Itch, de op een na mooiste jurk in de geschiedenis van de mensheid, na de Jurk uit het Palmhoutwrak te zien in Museum Kaap Skil te Texel. Wat een mooie jurk. We kunnen het helemaal niet meer aan.
Sydney Sweeney arrives to "The Housemaid" premiere in LA pic.twitter.com/qaVy0VfhHw— Variety (@Variety) December 16, 2025
