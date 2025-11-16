Aandacht voor de FILM. Een in ons land kleine industrie waar men door voortdurend gezeik over geld en budget tegen muren loopt, regisseurs derhalve drukker zijn met leuren om knaken dan met het daadwerkelijke schieten van de film en iedereen die dan de zesjescultuur wil ontstijgen dat moet compenseren met inzet, maar toch vooral met talent en creativiteit. Ben je op je 61ste nog een talent als je al klappers van films (Simon, Vox Populi) de geschiedenis in hebt geramd? Nou, mooi wel. En hoera: allround mooie kerel Eddy Terstall komt met een nieuwe film, zo te zien als altijd weer maatschappelijk relevant, vol scherpe dialogen en toch lekker behapbaar. Land van Johan (van Cruijff, en van Neeskens, en van Van Hanegem, en van Heineken), over families uit Limburg, de Veluwe en Marokko die vermengen in het Amsterdam van de jaren 60 en 70. Het Amsterdam van Johan Cruijff, het Amsterdam van de in 2006 geboren Johan en het Amsterdam van Eddy Terstall. Nu de trailer, januari 2026 de bioscoop. Steun uw Nederlandse filmmaker, gaat dat zien.