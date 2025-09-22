We moeten nog meer dan een maand tot de verkiezingen en als de campagne zo doorgaat dan worden de verkiezingsdebatten nog erger dan vorige keer, en de vorige keer was het allemaal al heel erg. Wij zouden u dan ook willen adviseren uw stem gewoon door ChatGPT te laten bepalen en zelf tot 29 oktober allemaal leuke dingen te gaan doen, zoals het kijken van de film VOX POPULI van Telegraaf-columnist Eddy Terstall, bekend van internet. Die film gaat ook over politiek maar dan toen politiek nog heel erg grappig was (oftewel: een fictieve tijdlijn). "De film draait om Jos Fransen, een doorgewinterde politicus in een midlifecrisis, die dankzij zijn nieuwe schoonfamilie in aanraking komt met de rauwe, volkse logica van Amsterdamse autohandelaar Nico en diens omgeving—een confrontatie die zijn carrière én privéleven op scherp zet." Een soort Frans Timmermans maar dan leuk dus. Grappen moet je nooit uitleggen, maar deze film is leuk voor mensen die van de humor van Ton Kas houden, leuk voor mensen die van de humor van Diederik Ebbinge houden én leuk voor mensen die van de humor van Mira Ornstein houden. En wat dus leuk is voor mensen die onafhankelijke filmmakers willen steunen: voor slechts 3 euro en 99 cents staat de film gratis online!