achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Vergeet alle verkiezingsdebatten. Kijk deze film

Bindende stijlloze cultuurtip

We moeten nog meer dan een maand tot de verkiezingen en als de campagne zo doorgaat dan worden de verkiezingsdebatten nog erger dan vorige keer, en de vorige keer was het allemaal al heel erg. Wij zouden u dan ook willen adviseren uw stem gewoon door ChatGPT te laten bepalen en zelf tot 29 oktober allemaal leuke dingen te gaan doen, zoals het kijken van de film VOX POPULI van Telegraaf-columnist Eddy Terstall, bekend van internet. Die film gaat ook over politiek maar dan toen politiek nog heel erg grappig was (oftewel: een fictieve tijdlijn). "De film draait om Jos Fransen, een doorgewinterde politicus in een midlifecrisis, die dankzij zijn nieuwe schoonfamilie in aanraking komt met de rauwe, volkse logica van Amsterdamse autohandelaar Nico en diens omgeving—een confrontatie die zijn carrière én privéleven op scherp zet." Een soort Frans Timmermans maar dan leuk dus. Grappen moet je nooit uitleggen, maar deze film is leuk voor mensen die van de humor van Ton Kas houden, leuk voor mensen die van de humor van Diederik Ebbinge houden én leuk voor mensen die van de humor van Mira Ornstein houden. En wat dus leuk is voor mensen die onafhankelijke filmmakers willen steunen: voor slechts 3 euro en 99 cents staat de film gratis online!

Tags: eddy terstall, vox populi, verkiezingen
@Ronaldo | 22-09-25 | 16:45 | 38 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast: Eddy Terstall over Vrij Links, gymnasium-links en woke rechts

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 30-03-25 | 09:05 | 65 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.